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'Robin Hood' hakkında son dakika haberi! Şimdi de ’de ortaya çıktı

İstanbul'da birçok ilçede gecekondu mahallelerinde içerisinde bin TL bulunan zarfları dağıtan ve kendisine 'Robin Hood' adı verilen hayırsever işadamı, son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde 'de ortaya çıktı. Lüks rezidansların gölgesinde kalan gecekondu mahallesine giren bazı kişiler, burada dar gelirli vatandaşlara içerisinde bin TL’yi bulunan zarfları dağıttı. Çocuklara da para dağıtan işadamıyla ilgili bir mahalle sakini, "Araçlarla geldiler. 10 kişilerdi. Bir anda sokaklara dağılarak evlere para dağıttılar" diye konuştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:19
'Robin Hood' hakkında son dakika haberi! Şimdi de Ataşehir’de ortaya çıktı

İstanbul Hasköy, Başakşehir Şahintepesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'ndeki gece kondularda oturan dar gelirli ailelere zarf içerisinde para dağıtan ve 'Robin Hood' adı verilen hayırsever işadamı bu kez Yenisahra'da ortaya çıktı. Hafta sonu lüks rezidansların hemen arkasında bulunan gecekondu mahallesine giden işadamı ve yanında bulunan yaklaşık 10 kişi, sokaklara dağılarak gecekonduda oturanlara içerisinde en az bin TL bulunan zarfları dağıttı. Çocuklara da 100 ile 300 TL arasında harçlık veren işadamının bazı bakkallara da giderek, porç listesinde isimleri yer alan dar gelirlilerin tüm borçlarını ödediği öğrenildi.

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'Robin Hood' hakkında son dakika haberi! Şimdi de Ataşehir’de ortaya çıktı
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