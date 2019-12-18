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çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 18 Aralık Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettikleri oyunlar arasında yer alan çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen ve binlerce vatandaşın hayallerini süsleyen Şans Topu 966. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmamış ve 881.455,97 TL’lik büyük ikramiye bu haftaya devretmişti. Bu hafta oynanan oyunlar ile birlikte Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye tutarının 1,5 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Peki, gerçekleştirilecek? 18 Aralık Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:59
Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 18 Aralık Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severler tarafından en çok tercih edilen oyunlar arasında yer alan Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmamış ve 881.455,97 TL'lik büyük ikramiye bu haftaya devir etmişti. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Bu hafta oynanan oyunlar ile birlikte büyük ikramiyenin 1.5 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 18 Aralık Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK? 18 ARALIK ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da MPİ tarafından noter huzurunda 21.15'de gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…

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Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 18 Aralık Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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