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: Eski eşinden şiddet gören 'ya oğlundan acı uyarı: giyme, babam görürse…

Didim'de 3 yıl önce boşandığı eski eşi Cem Kara tarafından tehdit edilen Erdemir hakkında gelişmesi yaşandı. Yaklaşık 46 kez şikayette bulunan ve korku dolu anlar yaşayan Erdemir, ölümle burun buruna yaşıyor. Yardım çağrısında bulunan çaresiz kadının 6 yaşındaki oğlu annesine ' giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor" diyerek acı uyarıda bulundu. İşte yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 08:58
Son dakika: Eski eşinden şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse…

Erkek şiddetiyle mücadele eden, her an ölüm tehlikesi yaşayan Erdemir hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen 32 yaşındaki yaklaşık 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirterek, yardım çağrısında bulundu. Erdemir, 6 yaşındaki oğlunun kendisine "Evden çıkarken bana ' giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor" diyerek yürekleri dağladı. İşte Zeliha Erdemir hakkında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları!

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Son dakika: Eski eşinden şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse…
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