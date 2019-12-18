Son dakika: Eski eşinden şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse…

Erkek şiddetiyle mücadele eden, her an ölüm tehlikesi yaşayan Zeliha Erdemir hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen 32 yaşındaki Zeliha Erdemir yaklaşık 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirterek, yardım çağrısında bulundu. Erdemir, 6 yaşındaki oğlunun kendisine "Evden çıkarken bana 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor" diyerek yürekleri dağladı. İşte Zeliha Erdemir hakkında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları!