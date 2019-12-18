Son dakika haberi! 17 yaşındaki sapık iki kadına tecavüz etmeye çalıştı... Her satırı tüyler kan dondurdu!

Birleşik Krallıkta korkunç bir cinsel saldırı olayı yaşandı. 17 yaşındaki sapık, takip etmeye başladığı kız bir cadde üzerinde sıkıştırdı. Cinsel saldırıda bulunmaya çalışan şahıstan kaçan kız bir rezidansın danışma bölümüne sığınarak polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarında 17 yaşındaki sapığın sakin tavırlarla ayrıldığı gözüküyor. Ancak sapık saldırgan, beş saat sonra South Common caddesi üzerinde yürüyen 27 yaşındaki bir kadına dehşeti yaşattı! önce darp ettiği, ardından tecavüz ettiği bildirildi.

İşte dehşet verici olayın detayları mahkeme başkanından çarpıcı sözler...