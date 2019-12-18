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haberi! 17 yaşındaki sapık iki kadına tecavüz etmeye çalıştı... Her satırı tüyler kan dondurdu!

'den dehşet verici bir tecavüz haberi geldi. Mahkeme tarafından kimliği gizlenen 17 yaşındaki çocuk iki kadına tecavüz etmeye çalıştı ve cinsel saldırı girişiminde bulundu, ilk kurbanı olan genç kızı Lincoln'ün Sincil Bank bölgesinde takip etmeye başladı ve sonra St Botolph'ın High Street caddesine ulaştığında ona tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi. Bu girişimden sonra yaşananları mahkeme heyeti güçlükle dinleyebildi. İşte son dakika haberinin her satırı dehşet veriic olan detayları…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:18
Son dakika haberi! 17 yaşındaki sapık iki kadına tecavüz etmeye çalıştı... Her satırı tüyler kan dondurdu!

Birleşik Krallıkta korkunç bir cinsel saldırı olayı yaşandı. 17 yaşındaki sapık, takip etmeye başladığı kız bir cadde üzerinde sıkıştırdı. Cinsel saldırıda bulunmaya çalışan şahıstan kaçan kız bir rezidansın danışma bölümüne sığınarak polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarında 17 yaşındaki sapığın sakin tavırlarla ayrıldığı gözüküyor. Ancak sapık saldırgan, beş saat sonra South Common caddesi üzerinde yürüyen 27 yaşındaki bir kadına dehşeti yaşattı! önce darp ettiği, ardından tecavüz ettiği bildirildi.

İşte dehşet verici olayın detayları mahkeme başkanından çarpıcı sözler...

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Son dakika haberi! 17 yaşındaki sapık iki kadına tecavüz etmeye çalıştı... Her satırı tüyler kan dondurdu!
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