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: Doğumu yaptıran doktor intihar etti! 27 yıl sonra gerçeğin peşine düştü

Antalya'da yaşayan ve evli bir çocuk annesi olan Dilek Yakar, 27 yıl sonra öğrendiği gerçekle adeta hayatının şokunu yaşadı. Öyle ki, ajanslar tarafından olarak duyurulan haber; her detayı ile adeta film senaryolarını andırıyor. Edinilen bilgiye göre, Yakar, evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 1.5 yıl önce ise, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine gerçeği kızlarına anlattı. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 01:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 01:15
Son Dakika: Doğumu yaptıran doktor intihar etti! 27 yıl sonra gerçeğin peşine düştü

haberi... Antalya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, 1.5 yıl önce ise, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine gerçeği kızlarına anlattı.

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Son Dakika: Doğumu yaptıran doktor intihar etti! 27 yıl sonra gerçeğin peşine düştü
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