Son dakika: Eskort sitesi ile anlaştı… Evine gelen adam dehşeti yaşattı!

M. Kayırcı, 2016 yılında altı hafta boyunca Sidney'de terör estirdikten sonra 13 kadına beş kez cinsel taciz suçu ve bir dizi diğer suç için 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 30 yıl hapis cezası ile yargılanması beklenen saldırgana, 13 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismarı da yöneltilen suçlar arasında. Saldırganın kurbanlarından biri olan 22 yaşındaki Dasha Volnoukhin'nin, trajik bir şekilde saldırıyla ilgili dava başlayana kadar hayatını kaybetmesi Avustralya genelinde büyük tepkiler oluşmasına neden oldu.

MAHKEME KAN DONDURAN KAYITLARI BASINLA PAYLAŞTI

Bu ay bir yargıç, Volnoukhin'in kimliği ile ilgili gizlilik kararının kalkmasına ve yaşadığı vahşet ile ilgili üzücü ayrıntıların ilk kez yayınlanmasına izin verdi. Ancak tecavüz ve saldırı kurbanı Volnoukhin'in ölümünün sebebi yasal nedenlerden dolayı açıklanamayacağı bildirildi. Bayan Volnoukhin, 2016 yılında Sidney'de Kayırcı tarafından tecavüze uğradı ve geçen yıl 13 Mayıs'ta Queensland'daki Gold Coast'da hayatını kaybetti.

İşte olayın kan donduran detayları…