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Son dakika haberi: ’den flaş açıklaması! Doğa Koleji İTÜ’ye mi satılacak? İşte detaylar…

Son haftalarda gündemde yer alan olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Okulun ve şubeleri başta olmak üzere ülke genelinde yer alan pek çok farklı kampüslerinde görev yapan öğretmenlerin üç ay boyunca maaş alamamasının ardından, eğitimciler 4 Aralık tarihinde derslere girmeyerek eylem yapmaya başladı. Okulda eğitim gören öğrencilerin velilerinin de destek verdiği bu eylem sonrası ’ndan da açıklama gecikmedi. Tüm bu gelişmelerin ardından resmi hesabından Doğa Koleji’ne ilişkin bir flaş bir açıklamada bulundu. İşte son dakika açıklamasının tüm detayları…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 23:02
Son dakika haberi: İTÜ’den flaş Doğa Koleji açıklaması! Doğa Koleji İTÜ’ye mi satılacak? İşte detaylar…

İstanbul ve Ankara'daki kampüslerinde ve ülke geneline yayılmış olan farklı kampüslerde öğretmenlerinin maaş almadığı gerekçesiyle 4 Aralık tarihinde derse girmeyerek eylem yapmasının ardından olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Öğretmenlerin yaptığı eyleme okulda eğitim gören öğrencilerin velileri de destek verirken konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapılmıştı. Son olarak olaya ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi tarafında resmi bir açıklama yapıldı. İşte İTÜ tarafında yapılan son dakika açıklamasının tüm detayları…

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Son dakika haberi: İTÜ’den flaş Doğa Koleji açıklaması! Doğa Koleji İTÜ’ye mi satılacak? İşte detaylar…
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