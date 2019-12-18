Son dakika haberi: İTÜ’den flaş Doğa Koleji açıklaması! Doğa Koleji İTÜ’ye mi satılacak? İşte detaylar…

İstanbul ve Ankara'daki kampüslerinde ve ülke geneline yayılmış olan farklı kampüslerde öğretmenlerinin maaş almadığı gerekçesiyle 4 Aralık tarihinde derse girmeyerek eylem yapmasının ardından olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Öğretmenlerin yaptığı eyleme okulda eğitim gören öğrencilerin velileri de destek verirken konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapılmıştı. Son olarak olaya ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi tarafında resmi bir açıklama yapıldı. İşte İTÜ tarafında yapılan son dakika açıklamasının tüm detayları…