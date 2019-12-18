Son dakika haberi: Müge Anlı'da film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Canlı yayında ortalık karıştı...

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, dün gündeme gelen ve film senaryolarını andıran bir dolandırıcılık hikayesinin üzerine gidilmeye devam edildi. Öyle ki, canlı yayında şoke eden birçok son dakika detayı da ortaya çıkartıldı. Bilindiği gibi, 50 yaşındaki Derya Çiftçi, evlilik vaadiyle Haşim ismindeki bir kişi tarafından dolandırıldığını öne sürmüştü. Yayına telefonla bağlanan Haşim Bey, iddiaları reddettmişti. Derya Hanım, yaşadıklarını Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşları içinde anlatmıştı.

MÜGE ANLI'DA FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN DOLANDIRICILIK HİKAYESİ

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Derya Çiftçi, Haşim Bey'e ödeme yaptığı makbuzları getirdi. Müge Anlı da bu makbuzların detaylarını milyonlarla paylaştı. Programın seyrini değiştiren kısım ise, ismini ve yüzünü gizleyen stüdyodaki kadının söyledikleri oldu. Haşim Bey ve ailesi tarafından dolandırılma hikayesini anlatan kadın, söyledikleri ile gerek stüdyodakileri gerekse ekranları başındaki milyonları şoke etti. İsmini ve yüzünü gizleyen kadın, Haşim Bey'in ailesinin aslında bir çete olduğunu dile getirirken; cezaevinden aldığı tehditleri de aktardı. Anlatılanlar sonrasında ise, Müge Anlı başta olmak üzere stüdyodakiler büyük şaşkınlık yaşadı!

İşte, 18 Aralık Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;