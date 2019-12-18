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Son dakika haberi: 'da film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Canlı yayında ortalık karıştı...

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te, dün ekranlara getirilen ve filmleri aratmayan bir dolandırıcılık hikayesinin üzerine gidilmeye bugün de devam edildi. Bilindiği gibi, 50 yaşındaki Derya Çiftçi, evlilik vaadiyle Haşim ismindeki bir kişi tarafından kandırıldığını öne sürerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Bu uğurda kredi çektiğini ve yaklaşık 100 bin TL'sini kaybettiğini söyleyen Çiftçi, dekontları da canlı yayında göstermişti. Müge Anlı son bölümde de bu olayın üzerine gidilmeye devam edilirken; Haşim Bey ve ailesi tarafından dolandırılan bir diğer kadın canlı yayına çıktı ve şoke eden son dakika iddialarında bulundu. İsmini ve yüzünü gizleyen kadın, başına gelen olayları anlatırken; Haşim Bey'in ailesinin aslında bir çete olduğunu dile getirdi. İşte, 18 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:38
Son dakika haberi: Müge Anlı'da film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Canlı yayında ortalık karıştı...

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı ile Tatlı Sert'te, dün gündeme gelen ve film senaryolarını andıran bir dolandırıcılık hikayesinin üzerine gidilmeye devam edildi. Öyle ki, canlı yayında şoke eden birçok son dakika detayı da ortaya çıkartıldı. Bilindiği gibi, 50 yaşındaki Derya Çiftçi, evlilik vaadiyle Haşim ismindeki bir kişi tarafından dolandırıldığını öne sürmüştü. Yayına telefonla bağlanan Haşim Bey, iddiaları reddettmişti. Derya Hanım, yaşadıklarını Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşları içinde anlatmıştı.

MÜGE ANLI'DA FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN DOLANDIRICILIK HİKAYESİ

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Derya Çiftçi, Haşim Bey'e ödeme yaptığı makbuzları getirdi. Müge Anlı da bu makbuzların detaylarını milyonlarla paylaştı. Programın seyrini değiştiren kısım ise, ismini ve yüzünü gizleyen stüdyodaki kadının söyledikleri oldu. Haşim Bey ve ailesi tarafından dolandırılma hikayesini anlatan kadın, söyledikleri ile gerek stüdyodakileri gerekse ekranları başındaki milyonları şoke etti. İsmini ve yüzünü gizleyen kadın, Haşim Bey'in ailesinin aslında bir çete olduğunu dile getirirken; cezaevinden aldığı tehditleri de aktardı. Anlatılanlar sonrasında ise, Müge Anlı başta olmak üzere stüdyodakiler büyük şaşkınlık yaşadı!

İşte, 18 Aralık Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Müge Anlı'da film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Canlı yayında ortalık karıştı...
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