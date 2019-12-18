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Son dakika: Okul inşaatı iskelesi çöktü: 1 kişi öldü, 2 yaralı var

'dan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı! Yenimahalle'de bir okulun inşaat iskelesi çöktü. İlk bilgilere göre 1 kisi hayatını kaybetti, 2 kisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı...

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:19
Son dakika: Okul inşaatı iskelesi çöktü: 1 kişi öldü, 2 yaralı var

Ankara'da inşaat halindeki bir okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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