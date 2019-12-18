Tır'ın çarptığı yolcu minibüsünde ölen Zehranur'a hüzünlü uğurlama

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı TIR, aynı yöne giden Şaban Akyüz'ün kullandığı 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 22 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

