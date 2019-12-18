TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu! Hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık Pazartesi itibarıyla başladı. 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek başvuru süreci ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. Bu detayların başında başvuru şartları ve kanalları gelirken projenin gerçekleştirildiği il veya ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor ya da nüfusa kayıtlı olmak maddesi dolayısıyla "TOKİ evleri hangi il ve ilçelerde yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında ülke genelinde binlerce ailenin konut sahibi olması planlanıyor. Projenin hayata geçirileceği ilçelerin büyük bir bölümü ise netlik kazanmaya başladı. Bugün ve önümüzdeki günlerde başvurularını gerçekleştirecek kişiler için TOKİ hangi il ve ilçelerde ne kadar konut inşa edecek sorusunu yanıtladık…

HANGİ İL VE İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ tarafından kapsamı belirlenen proje ile hangi ve ilçelerde kaç konutun inşa edileceğine ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Özellikle İstanbul'da ikamet ya da İstanbul ilçelerinden bir tanesinde nüfusa kayıtlı olan vatandaşlar, "100 bin konut projesi İstanbul'da nerede?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte proje kapsamında İstanbul başta olmak üzere il ve ilçelere göre inşa edilecek konut sayısı…