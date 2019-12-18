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ile ilgili son dakika haberi! Annesinin yürek yakan sözleri...

'ün feci şekilde can verdiği dava ile ilgili son dakika haberi geldi. Gerçekleşen duruşmaya taraflar ve avukatları katılırken mahkemede dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Küçükçekmece'de  birkaç ay önce İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Begüm Kartal'ın hayatını kaybettiği ve duraktaki 12 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü celsesinde, kaza ile ilgili sanık Fatih Sezer'e yöneltilen suçlama ve soruların ardından Sezer, tahliyesini istedi. Gelen son dakika haberine göre sanık Sezer mahkemede, "Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm." dedi. Mahkemedeki duruşmanın hemen ardından açıklamalarda bulunan Begüm Kartal’ın annesi Melek Kartal, “Benim mağduriyetim ancak kızımı geri verirlerse giderilebilir" diye konuştu. Ailesi, Begüm Kartal’ın organlarını bağışlayarak, 4 kişinin hayata tutunmasını sağlamıştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 16:09
Üniversiteli Begüm ile ilgili son dakika haberi! Annesinin yürek yakan sözleri...

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Sezer getirilirken, Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ve babası Haluk Kartal katıldı. Mahkeme başkanı, keşif raporunun dosyaya gelmediğini belirtti.

SERBEST KALIRSAM ZARARI DAHA RAHAT GİDERİRİM

Duruşmada söz alan tutuklu Fatih Sezer, "Tahliyemi isterim, mağdurların zararının giderilebilmesi için ailemle konuştum. Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların ve keşif raporunun duruşmaya gelmediğini gerekçe göstererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

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Üniversiteli Begüm ile ilgili son dakika haberi! Annesinin yürek yakan sözleri...
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