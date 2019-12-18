Üniversiteli Zehra evine giderken öldü

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TRABZON'DA, okuldan çıkıp evine giden üniversite öğrencisi Zehra Nur Tütüncü (21), trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Akçaabat'ın Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akçaabat istikametine seyir halinde olan Şaban Akyüz'ün kullandığı yolcu minibüsüne, Mardale İshvili Emzali yönetimindeki Gürcü plakalı TIR arkadan çarptı. Kazada üniversite öğrencisi Zehra Nur Tütüncü, Halim Kurt (74) ve Neslihan Karkaç (23) hayatını kaybetti. Zehra Nur Tütüncü'nün okul çıkışı, Akçaabat'taki evine gitmek üzere minibüse bindiği öğrenildi. Kazada yaralanan 18 yolcu hastanede tedavi altına alındı.