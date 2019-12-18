Yılbaşı yenil tatili kaç gün olacak? 31 Aralık'ta okullar yarım gün tatil mi? 1 Ocak 2020 hangi güne denk geliyor?

Yeni yıla günler kala, vatandaşların da belirli konulardaki araştırmaları artış gösterdi. Bu doğrultuda, yanıtı en çok merak edilenler arasında '1 Ocak 2020 hangi güne denk geliyor ve yılbaşı tatili kaç gün olacak?' sorusu geliyor. Zira, vatandaşların yapacağı planlar için bu sorunun yanıtı büyük önem arz ediyor. Diğer yandan, 31 Aralık'ta okulların durumu da öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Peki, 31 Aralık'ta okullar tatil mi? İşte, bazı bilgiler...

1 OCAK 2020 YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2019 yılında, 31 Aralık Salı gününe denk geliyor, 1 Ocak 2020 ise Çarşamba gününe denk geliyor.

31 ARALIK'TA OKULLAR VE DEVLET KURUMLARI TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil olmayacak. Öğrenciler ve çalışanlar yine aynı saatlerde işlerine ve okullarına gidecek.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmemesine karşın, 2020 yılbaşı tatilinin 5 gün olması beklenmiyor.

Yani 28 Aralık cumartesi, 29 Aralık pazar, 30 Aralık pazartesi, 31 Aralık salı ve 01 Ocak çarşamba günü için tatil planı yapanlar, izin kullanmak zorunda olacak.

2020 RESMİ TATİLLERİ BİRLEŞTİRENLER 44 GÜN TATİL FIRSATI

Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak.

Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceği belirtilerek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekleri öğrenildi.