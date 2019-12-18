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Yıldızımız ‘Anadolu’ gezegenimiz ‘Göktürk’

Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" isminin verildiğini açıkladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Yıldızımız ‘Anadolu’ gezegenimiz ‘Göktürk’
Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, UZAYBİMER'de düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Aynı gökyüzü altında 100 yıl" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu kapsamda üye ülkelere belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındığını hatırlattı. Dernek olarak "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası düzenlediklerini belirten Küçük, bu iki ismi öneren okullara birer teleskop hediye edilmesini istediklerini dile getirdi.
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Yıldızımız ‘Anadolu’ gezegenimiz ‘Göktürk’
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