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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 9
İstanbul: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15
İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
Adana: Az bulutlu ve açık 19
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 19
Trabzon: Az bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

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Yurtta hava durumu
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