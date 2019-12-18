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Zeliha’yı öldürecek

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Zeliha’yı öldürecek
Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Zeliha Erdemir (32), 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirtti. Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, "Çocuğumun da ailemin de benim de can güvenliğimiz yok. Didim Adliyesi'ne yaptığım 46 şikayetime soruşturma açıldı, herhangi bir sonuç alamadık. Her ay koruma tedbiri alabilmek için adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Sesimi, ölmeden önce duyun. Özgecan ve Emine Bulut gibi olmak istemiyorum" diye konuştu. Erdemir, 6 yaşındaki oğlunun kendisine "Evden çıkarken bana 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor" dedi. DHA
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Zeliha’yı öldürecek
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