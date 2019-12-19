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100 milyon liralık boş senet vurgunu

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019
100 milyon liralık boş senet vurgunu
istanbul polisi, borç verdikleri kişilere imzalattıkları boş senetlere verdikleri paranın 20 katı miktarlar yazarak "tefecilik" yoluyla 100 milyon liralık vurgun yapan çeteyi çökertti. İstanbul, Ordu ve İzmir'de ismi belirlenen 39 kişinin üyesi olduğu çete, iddialara göre borç para verdikleri çok sayıda kişiye boş senetler imzalattı. Çete, senedin miktar kısmına da verdikleri paranın 20 katına denk gelen para oranları yazdı. Yüksek bedelleri ödeyemeyen vatandaşlar ölümle tehdit edildi. Bazı mağdurların işyerleri yağmalandı. Eş zamanlı operasyonlarla 37 şüpheli gözaltına alındı. Uzun yıllar tefecilik yapan ve çok sayıda suça karışan çete mensuplarının icra veya tehdit yoluyla tahsil ederek 100 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
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