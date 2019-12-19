48 kez denedi 45’inde müjde geldi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Derya-Uğur Akbal çifti 2001 yılında evlendi. Öğretmen Derya Akbal, 2002'de hamile kaldı. Eşinin yurt dışında olduğu sırada 8 aylık doğum yaptı, bebekleri kuvözde 10 gün yaşayıp öldü. 2004'te Akbal yeniden hamile kaldı. Yine 8 aylıkken bebekleri doğdu ve 10 gün sonra öldü. Bu bebeklerin ikisi de erkekti. Hastane, 'Erkek bebekleri hasta doğup ölüyor, kız bebekleri olursa hastalık taşımaz' deyince 2006'da tüp bebek yöntemine başvurdular. Cinsiyet seçildi, kız bebek yapıldı ancak o kız bebeğin de 8 aylıkken anne karnında kalbi durdu, ölü doğum yapıldı. Bu sefer aile artık daha temkinliydi. Amerika'ya örnekler gönderildi. Annenin genetik geçişli bir kas hastalığı olan 'Myotonik distrofi' taşıyıcısı olduğu ortaya çıktı. Yani ölümlerin bebeklerin cinsiyeti ile alakası yoktu. 2012'de 12 haftalık hamileyken zehirlendi ve bebeğini düşürdü. Arada da yine 2 tane düşük ve kürtaj yaptığı bebekleri oldu.2015'de arkadaş ve akrabalarından Op. Dr. Aret Kamar'ı duyup tedaviye başladılar. Yumurtlamasında sıkıntılar vardı. Her defasında tek yumurta elde ediliyor, bu yumurtalar havuz yöntemiyle biriktiriliyor ve 10'ar 10'ar genetik tanıya gönderiliyordu. Aslında ilk denemede hamile kaldı ama 40 yaş üstü kadınlarda daha sık görülen kromozal anomaliye yol açan 'Trizomi sendromu' ortaya çıktı. Gebelik 12. haftada sonlandırıldı. Akbal, yumurta toplamı işlemi bitiyor, 1 hafta sonra tekrar tedaviye geliyordu. Hep 1 yumurta toplandı. 10 yumurta toplanıyor embriyo gelişiyor, 10 embriyo genetiğe gidiyor 2-3 sağlıklı embriyo genetikten geri geliyordu. Bu süreç tam 4 sene sürdü. 45 yaşındaki Derya Akbal, çocuk sahibi olabilmek için aylarca hatta yıllarca hormon ilaçları ve iğneleri kullandı. Maddi kısmında ise her ay 1 maaş doktora gitti. En sonunda ideal yumurtalarla yola çıkıldı ve Akbal hamile kaldı. Şimdi 22 haftalık hamile olan Akbal'ın bebeğinin cinsiyeti ise kız... Akbal, "Kızımız olacak. Çok heyecanlıyım. Umarım bu sefer Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder, kucağıma almadan asla inanamayacağım" dedi. Heyecanlı baba adayı Uğur Akbal ise yaşadıkları acılardan dolayı daha temkinli. Uğur Akbal, "Ben kadın olsaydım eşimin yaptıklarını yapmazdım" ifadesini kullandı.