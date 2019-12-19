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6 çocuk annesi eşini vahşice katletti

'in Akdeniz ilçesi'ndeki bir apartman dairesinden gelen sesler üzerine komşular polisi aradı. Olay yerine giden polis ekipleri, Emine D. (39) adlı kadını evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. 6 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı

BEKİR COŞKUN Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019
6 çocuk annesi eşini vahşice katletti
Mersin'in Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden gelen sesler üzerine komşular polisi aradı. Olay yerine giden polis ekipleri, Emine D. (39) adlı kadını evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 6 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre öldürülen kadının kocası H.D'nin hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Adana'ya kaçtığı tespit edilen zanlı yakalanarak kente getirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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6 çocuk annesi eşini vahşice katletti
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