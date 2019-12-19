6 çocuk annesi eşini vahşice katletti

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden gelen sesler üzerine komşular polisi aradı. Olay yerine giden polis ekipleri, Emine D. (39) adlı kadını evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 6 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre öldürülen kadının kocası H.D'nin hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Adana'ya kaçtığı tespit edilen zanlı yakalanarak kente getirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.