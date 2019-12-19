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Adana'da önceki gün otomatik kapıya sıkışarak feci şekilde can veren 5 yaşındaki çocukları Omar'ı Suriye'de defneden Mahmud ailesinin aracı dönüş yolunda Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin daha önceden döşediği mayına çarptı. Patlamada küçük Omar'ın 9 yaşındaki ablası ile halası ve bir yakını da yaşamını yitirdi.Aile ilk acıyı önceki gün Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşadı. Bir çiftlikte bekçilik yapan Suriyeli Halid el Mahmud (52), kızı Eye El Mahmud'u (9) okula götürmek için çiftliğin demir kapısını açarak çıktı. Bir süre sonra çiftliğin bahçesinde oyun oynayan oğlu Omar El Mahmud (5) otomatik kapı ile korkuluk arasında sıkıştı. Baba Mahmud okuldan döndüğünde oğlunun cesediyle karşılaştı. Evlatlarını kaybeden aile, minik Omar'ı dün Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verdi.Dönüş yolunda ise ailenin içinde bulunduğu araçlardan biri Tel Abyad yakınlarında terör örgütü PKK/YPG tarafından daha önceden yola döşenen mayın patlaması sonucu paramparça oldu. Ailenin 9 yaşındaki kızı Eye El Mahmud ile hala Zehra El Mahmud ve yakınları Resmiye Muhammed (52) hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı.Anne ve babanın başka bir araçta oldukları için saldırıdan yara almadıkları öğrenildi.