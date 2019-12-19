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! Ankara'da bugün hava nasıl olacak, sis ne zaman sona erecek?

’den son dakika için sis ve yağış uyarısı geldi. Başkentte yoğun sis giderek artmaya devam ediyor. Yola çıkan sürücüler sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle görüş mesafesinde sıkıntı yaşıyor. On binlerce vatandaş ‘’ Ankara’da bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü başkentte sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı da uyarıldı. Peki 19 Aralık nasıl olacak? Sis ne zaman sona erecek? İşte Meteoroloji’den Ankara hava durumu için sis uyarısı!

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:06
Ankara hava durumu! Ankara'da bugün hava nasıl olacak, sis ne zaman sona erecek?

Ankara hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar yoğun sisle karşı karşıya kaldı. Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Bu bağlamda '' Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Sis ne zaman sona erecek? '' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gün içerisinde 10 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Haberimizde, Ankara hava durumuna ilişkin detaylara erişebilirsiniz…

ANKARA HAVA DURUMU! METEOROLOJİ YOĞUN SİS VE YAĞIŞA KARŞI UYARDI!

2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Başkentte 2 gündür etkili olan sisli hava, aralıklarla yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT!

Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı da uyarıldı.

YURTTA HAVA DURUMU

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7
İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18
Adana: Az bulutlu ve açık 19
Antalya: Az bulutlu ve açık 18
Samsun: Az bulutlu ve açık 19
Trabzon: Az bulutlu ve açık 17
Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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Ankara hava durumu! Ankara'da bugün hava nasıl olacak, sis ne zaman sona erecek?
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