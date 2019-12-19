Ankara hava durumu! Ankara'da bugün hava nasıl olacak, sis ne zaman sona erecek?

Ankara hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar yoğun sisle karşı karşıya kaldı. Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Bu bağlamda '' Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Sis ne zaman sona erecek? '' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gün içerisinde 10 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Haberimizde, Ankara hava durumuna ilişkin detaylara erişebilirsiniz…

ANKARA HAVA DURUMU! METEOROLOJİ YOĞUN SİS VE YAĞIŞA KARŞI UYARDI!

2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Başkentte 2 gündür etkili olan sisli hava, aralıklarla yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT!

Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı da uyarıldı.

YURTTA HAVA DURUMU

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7

İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Az bulutlu ve açık 19

Trabzon: Az bulutlu ve açık 17

Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15