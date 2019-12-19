Ayakkabısını bağlayan çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti!

Olay, geçen Cumartesi, saat 14.20 sıralarında, Dalya Sokak'ta meydana geldi. Annesi Elif Konuksever ile yolun karşısına geçen Akif Konuksever, ayakkabısının bağığını bağlamak için durdu. Ancak bu sırada, virajı dönen bir otomobil, Akif'in sol ayağının üzerinden geçti. Oğlunun çığlıkları üzerine olayı fark eden anne, Akif'i hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kırık olmadığı söylenen Akif, evine gönderildi. Ancak artan ağrılar üzerine anne oğlunu, pazartesi günü tekrar hastaneye götürdü. Yeniden muayene edilen Akif'in sol ayak bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırık olduğu ortaya çıktı. Ayağı alçıya alınan çocuğun ameliyat edilme ihtimali bulunuyor.

