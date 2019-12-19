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’de madde bağımlısı bir kişi yanarak hayatını kaybetti

’de madde bağımlısı ve göreme engelli olan bir kişi üzerine döktüğü tinerin alev alması soncunda yanarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:16
Bahçelievler’de madde bağımlısı bir kişi yanarak hayatını kaybetti

Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nene Hatun Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, madde bağımlısı ve görme engelli olan Adem Bekdik isimli bir kişi üzerine döktüğü tinerin alev alması sonucu yanmaya başladı.

İstanbul Bahçelievler’de madde bağımlısı bir kişi yanarak hayatını kaybetti

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ AMA BAŞARILI OLAMADILAR

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, adama müdahale ederek alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürdü. Adem Bedik isimli şahısın yanarak öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

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Bahçelievler’de madde bağımlısı bir kişi yanarak hayatını kaybetti
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