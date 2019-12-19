Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 20 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti 2019

Haftanın her Cuma gününde olduğu şekilde bu hafta da Müslümanlar ibadet ve dua etmek için camilerin yolunu tutacak. Bu güzel, önemli ve anlamlı günde ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Cuma namazı saat kaçta? sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. En güncel ve doğru namaz vakitlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (20 ARALIK 2019)

20 Aralık Cuma namazı saati ve tüm namaz vakitlerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;