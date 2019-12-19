Dehşet çetesinin üyeleri çocuk çıktı

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İstanbul'da dört kişilik bir çetenin çaldıkları araçlarla, başka araçlara çarpıp sonra da sahiplerini gasp ettikleri belirlendi. İstanbul polisi 10 kişiyi gasp eden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çok sayıda suça karışan çete üyeleri 16 yaşındaki K.Y., 17 yaşındaki S.A.D., 15 yaşındaki Y.Ç. ve 16 yaşındaki S.K., Esenyurt'ta saklandıkları günlük kiralık evde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde iki ruhsatsız silah, pompalı tüfek bulunurken, çalınan bir araç ele geçirildi. Çete üyelerinin 3'ü yağma, 9'u hırsızlık, 2'si kapkaç, 1'i gasp olmak üzere 15 suçtan arandıkları belirtildi. Şüphelilerden S.A.D.'nin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.