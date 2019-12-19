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: yayınlandı! Bu hafta Cuma Hutbesinin konusu ne olacak?

her hafta olduğu gibi İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Müslüman alemi tarafından oldukça önemli olan bu mübarek günde milyonlarca Müslüman camilere ibadetlerini yerine getirmek üzere gidecek. Namazın başlamasından önce her hafta Perşembe gününden belirlenen bir konu ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerini örnek alarak okunan ile cemaatin hayatla ilgili bilgi ve fikir sahibi olması sağlanmış olur. Peki, 20 Aralık Cuma Hutbesi bu hafta konusu ne olacak? İşte Diyanet İşleri tarafından paylaşılan o metin…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 00:36
Diyanet: 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! Bu hafta Cuma Hutbesinin konusu ne olacak?

Cuma hutbesi, Her hafta İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen konu ile ilgili hadisler namazdan önce cemaate okunur. Bu sayede cemaate önemli konularda bilgi ve fikir sahibi olması sağlanmış olur. Bu haftanın konusunu merak eden vatandaşlar " konusu nedir?" sorusunu araştırmaya başladı. Konular Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri arasından seçilerek Perşembe gününden belirleniyor. Bu haftanın konu başlığı; TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ. Peki, Diyanet İşleri 20 Aralık ne olacak?

20 ARALIK CUMA HUTBESİ KONUSU "TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ"

Muhterem Müslümanlar! Peygamberimiz (s.a.s), genç sahabi Muâz b. Cebel'i Yemen'e elçi olarak tayin etmişti. Uğurlarken onunla birlikte yola çıktı ve bazı tavsiyelerde bulundu. Muâz bineğinin üstünde gidiyor, Resûl-i Ekrem de onun yanında yürüyordu.

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Diyanet: 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! Bu hafta Cuma Hutbesinin konusu ne olacak?
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