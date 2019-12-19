Diyanet: 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! Bu hafta Cuma Hutbesinin konusu ne olacak?

Cuma hutbesi, Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen konu ile ilgili hadisler namazdan önce cemaate okunur. Bu sayede cemaate önemli konularda bilgi ve fikir sahibi olması sağlanmış olur. Bu haftanın konusunu merak eden vatandaşlar "20 Aralık Cuma hutbesi konusu nedir?" sorusunu araştırmaya başladı. Konular Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri arasından seçilerek Perşembe gününden belirleniyor. Bu haftanın konu başlığı; TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ. Peki, Diyanet İşleri 20 Aralık Cuma hutbesi konusu ne olacak?

20 ARALIK CUMA HUTBESİ KONUSU "TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ"

Muhterem Müslümanlar! Peygamberimiz (s.a.s), genç sahabi Muâz b. Cebel'i Yemen'e elçi olarak tayin etmişti. Uğurlarken onunla birlikte yola çıktı ve bazı tavsiyelerde bulundu. Muâz bineğinin üstünde gidiyor, Resûl-i Ekrem de onun yanında yürüyordu.

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