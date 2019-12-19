Efe Sarp ve Mert Alpaslan'dan kötü haber

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Uludağ'da, zirve tırmanışı yapmak isterken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarının 17'nci gününde üzücü haber geldi. 1 Aralık Pazar gününden bu yana arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, dün öğle saatlerinde, daha önce montu, beresi ve evinin anahtarlarını bulduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, 37 yaşındaki Efe Sarp'ın cesedine ulaştı. Arama çalışmalarına devam eden AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekipleri, birkaç saat sonra ise Sarp'ı buldukları yerin bin 200 metre ilerisinde bu kez 31 yaşındaki Mert Alpaslan'ın cesedine ulaştı. Bunun üzerine helikopterle Kestel Stadyumu'ndan havalanan kriminal jandarma ekibi, olay yerine gitti. Ancak uçurum olan bölgeye inemedi. Bunun üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla belirli bir mesafeye taşınan cesetler, helikopterle dağdan indirildi. İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı Bursa'ya gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, otomobillerini jandarma karakolunun önüne park ederek, ailelerine zirve tırmanışı yapacakları mesajı attıktan sonra sırra kadem basmıştı. Aramaların 7'nci gününde, Sarp'ın montu, beresi, evinin anahtarı, 10'uncu günde ise dağcı batonu bulunmuştu.