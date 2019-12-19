E=MC ile Tuzla’ya bir ödül daha...

BUGÜN NELER OLDU

Şehir ekonomisinden sosyal belediyeciliğe kadar her alanda marka yatırımlarla isminden söz ettiren Tuzla, bilim ve şehirciliğin uyumunun ifadesi olan Şehrin İmzası Ödülü'ne layık görüldü. Tuzla, Einstein'ın E=MC2 (Enerji=Kütle x Işık hızının karesi) formülünden esinlenerek hazırlanan Uygulamalı Temel Bilimler Üniversitesi mimari projesi ile ödüllü projeler listesine bir yenisini daha eklemiş oldu. Düzenlenen törende Türkiye Temel Bilimler Vakfı adına ödülü alan Mütevelli Heyeti Başkanı ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şunları söyledi: "Bu proje öncelikle bir sosyal sorumluluk projesidir. Bilimin tüm toplumda yaygınlaştırılması lazım. 25 sene önce bu bilince ulaşmış 8 bilim adamıyla başlayan süreç bugün bu sonuca ulaşmıştır. Tüm mütevelli heyetimiz adına teşekkür ediyorum." Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile daha önce marina projesinde kent ekonomileri dalında, Gönül Hanem projesinde sosyal belediyecilik alanında birçok ödül alan Tuzla, Türkiye'nin en yüksek insani gelişme düzeyine sahip ilk 30 ilçesi arasına girmeyi başardı.