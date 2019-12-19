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Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum

Antalya'da, eşi Hanife (47) ve kızı Esra Özen'i (23) öldüren Sertok Özen (55), iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. Sanığın son sözü ise, “Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum" oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:32
Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum

Olay, 15 Ekim 2017'de, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1043 Sokak'ta meydana geldi. Gece yarısı eve alkollü gelen Sertok Özen, eşi Hanife Özen'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sertok Özen, ruhsatsız av tüfeğiyle üniversite öğrencisi kızı Esra ve eşi Hanife Özen'i öldürdü. Özen, daha sonra Muratpaşa Mahallesi'nde oturan bacanağı Osman Göçer'in evine gitti. Göçer, ani bir hareketle tüfeği Özen'in elinden aldı. Panikleyip kaçan Sertok Özen, Döşemealtı ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Sertok Özen'in evine giden polis, anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Hanife ve Esra Özen'in cenazeleri Serik'te toprağa verildi.

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Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum
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