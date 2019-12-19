Haberler Yaşam Haberleri Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum

Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum Antalya'da, eşi Hanife (47) ve kızı Esra Özen'i (23) öldüren Sertok Özen (55), iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. Sanığın son sözü ise, “Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum" oldu.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:32