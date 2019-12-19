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? Gmail’e neden girilmiyor? servislerine neden erişilemiyor?

’de yaşanan problem yüzünden yaklaşık 1 saattir Google Servislerine ulaşım problemi yaşanıyor. Özellikle aktif bir şekilde gmail kullan vatandaşlar erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Bu noktada pek çok vatandaş arama motoru üzerinden ‘?, Gmail’e neden erişilemiyor?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Google hizmetlerinde yaşanan bu hatanın Doğu Avrupa özelinde olduğu düşünülürken konuyla ilgili Google tarafından resmi açıklama bekleniyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:58
Gmail çöktü mü? Gmail’e neden girilmiyor? Google servislerine neden erişilemiyor?

Google'da Doğu Avrupa özelinde erişim problemleri yaşanıyor. Özellikle 1 saattir ülkemizdeki kullanıcılar erişim problemi yaşarken, konuyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Pek çok vatandaş arama motoru üzerinden 'Gmail çöktü mü, gmail'e neden erişilemiyor?' aratmalarında bulunuyorlar. Türkiye'de pek çok kullanıcı bu problem ile karşı karşıya kalırken, yaşanan sorunun Doğu Avrupa özelinde olduğu düşünülüyor. Öte yandan, konuyla ilgili Google tarafından resmi açıklama bekleniyor.

GOOGLE SERVİSLERİNE NEDEN ERİŞİLEMİYOR? GMAİL'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Saatler 10.30'dan beri Google servislerine ulaşım sorunu yaşanıyor. Google'da yaşanan sorun özellikle Türkiye'deki kullanıcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Pek çok vatandaş arama motoru üzerinden 'Gmail çöktü mü, gmail'e neden erişilemiyor?' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

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Gmail çöktü mü? Gmail’e neden girilmiyor? Google servislerine neden erişilemiyor?
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