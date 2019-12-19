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'da korkunç olay! Göğsüne tahta parçası saplandı...

'da korkunç bir olay yaşandı... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, ahşap kesme makinesinden fırlayan tahta parçası, fabrika işçisi 'nun (51) göğsüne saplandı. Tahta parçasıyla hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:26
Bursa'da korkunç olay! Göğsüne tahta parçası saplandı...

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ahşap kesme makinesinden fırlayan 1 metrelik tahta parçası, fabrikada çalışan işçi Fahrettin Süleymanoğlu'nun göğsüne saplandı.

Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık ekibi, Süleymanoğlu'nu göğsüne saplanan tahta parçasıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tahta parçası, ameliyatla çıkarılırken, Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da korkunç olay! Göğsüne tahta parçası saplandı...
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