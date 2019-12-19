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Her yerde aranıyordu, gölette ölü bulundu

’ın Yıldız beldesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan şahıs, gölette ölü olarak bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:38

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Serkan Koçak'tan yakınları haber alamadı. Aile durumu jandarma ve AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ve köylüler Koçak'ı aramak için seferber oldu. Sabaha kadar aranan Koçak, AFAD tarafından belde içinde bulunan Yıldız göletin de hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Koçak'ın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Koçak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Her yerde aranıyordu, gölette ölü bulundu
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