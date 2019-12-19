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'de yürekleri sızlatan çok acı olay

'in Karabağlar ilçesinde, pencereye çıkan 2 yaşındaki Helin Uztemur, dayandığı sinekliğin kilidinin yuvasından çıkması sonucu, apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 23:22
İzmir'de yürekleri sızlatan çok acı olay

Olay, saat 16.00 sıralarında, 6005 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Nadide Uztemur'un büyük çocuğunun tuvaletini yapmasına yardım ettiği sırada, diğer çocuğu 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Bu sırada ağırlık nedeniyle sinekliğin kilidi yuvasından çıkınca Helin, beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu fark eden Nadide Uztemur, apartmandan indiğinde, kanlar içindeki Helin'i görünce sinir krizi geçirdi. Gelen sağlık görevlileri, minik Helin'e önce kalp masajı yaptı.

Helin Uztemur, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İzmir'de yürekleri sızlatan çok acı olay
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