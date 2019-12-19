Kirayı ödeyemeyince kıraathanesinden çıkartılan kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da 2 aylık birikmiş kirasını ödemediği gerekçesiyle mülk sahibi tarafından dükkanından çıkartılmak istendiğini iddia eden kıraathane sahibi Sultan İpek Yıldırım (40), sinir krizi geçirdi. İş yerindeki eşyaları etrafa savuran ve camlarını kıran 3 çocuk annesi kadın, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yıldırım, "Benim elimden resmen ekmeğim alındı. 3 tane çocuk okutuyorum, onları şimdi yurda mı vereyim" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi Mustafa Haşmet Caddesi üzerindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan Sultan İpek Yıldırım, 2 aylık kira borcu olan 4 bin lirayı ödeyemedi. Bunun üzerine dükkan sahibi 2 aylık kirasını alamadığı gerekçesiyle tahliye kararı çıkarttı. Öğle saatlerinde ise icra müdürlüğüne bağlı memurlar, polis eşliğinde tahliye işlemini gerçekleştirmek istedi. Karara sinirlenen Yıldırım, dükkanın içerisine girerek önce kapıyı kilitledi, ardından içerideki tüm eşyaları etrafa savurup kıraathanenin camlarını kırdı. Polisin kapıyı açmasının ardından içeriden çıkartılan Yıldırım, dışarıda sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan kadın, o sırada olay yerinde olmayan iş yeri sahibi C.D.'ye de sözlü olarak tepki gösterdi. Yıldırım'ın sakinleştirilmesinin ardından icra memurları içerideki eşyaların tahliyesini gerçekleştirdi.





"ELİMDEN RESMEN EKMEĞİMİ ALDI"

Eşyalarının çıkartılışını gözyaşlarıyla izleyen Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada kirasını elden ödediğini, mülk sahibine 2 aylık kira borcunun olduğunu söyledi. 3 çocuk okuttuğunu belirten Yıldırım, "Yazık değil mi? Benim 3 tane çocuğum var. Onları yurda mı bırakayım? Hakkımı istiyorum. Kendisi benden bir senelik senet aldı. Buranın tabanını, camını, elektriğini, her şeyini ben yaptırdım. Bana, 'yaptır, kiradan düşeriz' dedi. 2 aylık bende kirası var. Durumum iyi olmadığı için ödeyemedim. Sözleşmeyi yeniletmeyip boşaltma kararı çıkartmış. Ben buraya bir seneden bu yana müşteri yığdım. Aldığım sadece çay parası. Çocuk geçindiriyorum burada. Yazın iş yapamadık, kışın kazanacağız, 4 ay müsaade istedim. Onu da vermediler" diyerek gözyaşı döktü.