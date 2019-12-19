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Kızdığı ev arkadaşlarının ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

'nda, arkadaşlarına kızıp birlikte kaldıkları evi yakarak, 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:37
Kızdığı ev arkadaşlarının ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Beyoğlu'nda, arkadaşlarına kızıp birlikte kaldıkları evi yakarak, dört kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Özkan Elmas, dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özkan Elmas'ın dört kişiyi kasten öldürme suçundan dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bu sanığa ''kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından da çeşitli hapis cezaları veren mahkeme heyeti, Özkan Elmas'ın amcası sanık Yusuf Elmas'ın ise beraatine hükmetti.

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Kızdığı ev arkadaşlarının ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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