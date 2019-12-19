Komşusunu çakıyla öldüren sanığın davasında mütalaa

Bağcılar'da annesinin arkadaşı olan 54 yaşındaki komşusunu çakıyla öldürerek evindeki değerli eşyaları çaldığı öne sürülen Ali Güney'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Güney, maktul Tatiana Açan'ın eşi Kartal Açan ve tarafların avukatları katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen yazıda, sanık Ali Güney ile maktul Tatiana Açan'ın kullandığı telefon numaraları arasında iletişim olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın soruşturma aşamasında suçunu itiraf ettiği, mahkemede ise ifadesini değiştirdiği, BTK'den gelen rapora göre, maktul ile sanığın arasında bir arama veya mesajlaşma kaydının çıkmadığı belirtildi.

Mütalaada, sanık Ali Güney'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme, sanık ve avukatının mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Şubat 2018'de sanık Ali Güney'in, Bağcılar'da komşusu ve annesinin arkadaşı olan Moldova asıllı Tatiana Açan'ın evine giderek para istediği, parayı vermemesi üzerine Açan'ın sanık tarafından çakıyla öldürüldüğü anlatıldı.

Sanık Güney'in cinayet sonrası elini yıkadıktan sonra eldiven giyerek evden 200 dolar, erkek kol saatleri, puro kutusu, telefon kulaklığı ve içki şişesi gasbettiği belirtilen iddianamede, Güney'in hırkasından kopan bir düğmenin olay yerinde bulunması ve boğuşma nedeniyle Ali Güney'in DNA örneklerinin maktul Tatiana Açan'ın tırnak arasında tespit edilmesi sonucu sanığın yakalandığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Ali Güney hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.