Son dakika: Korna çalan kadın doktoru trafikte darp eden H.H.B tutuklandı

TUTUKLANDI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.
Korna çalan kadın doktoru trafikte darp eden H.H.B. "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
İstanbul trafiğinde kadına sürücüye saldırı! Yol keserek kadın doktoru darp eden saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!