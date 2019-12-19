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Son dakika: eden H.H.B tutuklandı

Eyüpsultan'da korna çaldığı için kadın doktor yol ortasında dövüldü. Kadın doktor Ş.A. yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ani fren yapmasının ardından korna çalan arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra vurduğu görüyor. Kavgaya müdahale eden sürücü de saldırıya uğruyor. Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldıran sürücü otomobiline binerek uzaklaşıyor. eden H.H.B. " yaralama" suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 13:08
Son dakika: Korna çalan kadın doktoru trafikte darp eden H.H.B tutuklandı

TUTUKLANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

Korna çalan kadın doktoru trafikte darp eden H.H.B. "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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Son dakika: Korna çalan kadın doktoru trafikte darp eden H.H.B tutuklandı
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