Maganda kurşununa 31 yıl hapis cezası

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Beyoğlu'nda iki grup arasında 29 Temmuz 2016'da yaşanan silahlı çatışmada yoldan geçen 16 yaşındaki Berkay İşlev ve Ramazan Çelik'in (28) ölümüne ilişkin görülen davada karar çıktı. Sanık H.K.'ya iki cinayetten toplam 31 yıl 11 ay hapis cezası verildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sekizinci duruşmaya, tutuklu sanık H.K. ile tutuksuz sanık S.K. katıldı. Başka suçtan tutuklu Ramazan Karagöz'ün tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılımı sağlanan duruşmada, maktuller Berkay İşlev ve Ramazan Çelik'in yakınları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.K.'nin olay tarihinde 18'den küçük olması nedeniyle toplam 31 yıl 11 ay 10 gün hapisle cezalandırılmasını karara bağladı. Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan maktul Berkay İşlev'in annesi Fatma İşlev, bütün suçluların tek tek serbest bırakıldığını savunarak, "Suçu yaşı küçük çocuğa yıktılar. Ona da bir sürü indirim yapıldı. Allah'ın adaletine sığındım" dedi. Baba Mehmet Zeki İşlev de karara itiraz edeceklerini belirtti.