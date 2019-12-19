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Son dakika: 'de operasyonu!

Kulağa biraz tuhaf geliyor ama gerçek... 'de kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. Balina kusmuğunun 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri var. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken balina kusmuğu Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 14:51
Son dakika: Mersin'de balina kusmuğu operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça halinde 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen ambergris olduğu değerlendirilen madde, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz neticesinde elde edilen sonuçların 'uyumlu olduğu' ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 lira olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika: Mersin'de balina kusmuğu operasyonu!
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