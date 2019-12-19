Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sis uyarısı geldi! Ankara ve İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

'den son dakika ile sis uyarısı geldi! Ankara ve 'da ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sis uyarısı yapıldı. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah gece saatlerinde görülebilecek yer yer sis hadisesine dikkat çekti. Vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten kurum, ulaşımda oluşabilecek aksamalar karşısında tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, ve Ankara başta olmak üzere yurdun çeşitli illerinde yaşayan vatandaşlar da 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Zira, Batı bölgelerinde büyük metropol şehirlerinde henüz kar yağışı görülmedi. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu da duyurdu. Peki, Ankara ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı ile kar yağışı hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 20:45
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sis uyarısı geldi! Ankara ve İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

'den yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve sis uyarısı geldi. Aralık ayının sonlarına doğru gelinirken, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren sağanak yağışlar; yerini parçalı bulutlu ve sisli havaya bıraktı. Yurdumuzun hem Batı hem Doğu bölgelerinde sıcaklıklarda bir yükselme görülürken, sisli ve puslu hava da özellikle sabah saatlerinde gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Öte yandan, merak edilen bir diğer konu ise kar yağışı olarak öne çıkıyor. Özellikle, ve Ankara gibi metropollerde yaşayan vatandaşlar, 'Kar ne zaman yağacak?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 19 ARALIK 2019

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporu ise şu şekilde;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sis uyarısı geldi! Ankara ve İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN