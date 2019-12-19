Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Cahit ve Zeynep Ergül gözaltına alınırken programda bir şok daha yaşandı!

canlı yayınında gelişmesi yaşandı! Cahit ve gözaltına alınırken programda bir şok daha yaşandı!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı canlı yayınından gelen bilgisine göre; kayıp olayı ile ilgili Cahit ve kardeşler gözaltına alındılar. Dünkü programda atıldığı iddia edilen kuyunun yerini gösterecek olan 'ün itirafları programa damga vurmuş, izleyenler şoke olmuştu. Kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayındaki soruşturma hala sürerken Gaziantep Cinayet Büro'nun işin peşini bırakmadığını Müge Anlı canlı yayında vurguladı. Programda yaşanan ikinci son dakika gelişmesi ise Cahit Ergül'ün kapatılan kuyunun yerini göstermesi oldu. Peki; kayı Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu? Cinayete kurban mı gitti, öldürüldü mü? İşte konu ile ilgili ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 15:17
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Cahit ve Zeynep Ergül gözaltına alınırken programda bir şok daha yaşandı!

'nın programında işlenen olayı ile ilgili gelişmeleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Müge Anlı bugünkü canlı yayında (19.12.2019) Cahit ve kardeşlerin gözaltına alındığı bilgisini stüdyoda paylaştı. Gaziantep Cinayet Büro ekiplerinin ilgilendiği olayın ciddi olduğunu ve soruşturmanın hala devam ettiğini söyleyen Müge Anlı olayın peşini bırakmayacağını da ifadelerine ekledi. Konu ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu da 'ün Mehmet Muharrem Elbay'ın atıldığı iddia edilen kuyunun yerini göstermesi oldu. İzleyenler şoke olurken konu ile ilgili gelen ayrıntılar şaşırttı.

MÜGE ANLI MEHMET MUHARREM ELBAY'A NE OLDU?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mehmet Muharrem Elbay olayını işliyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri canlı yayında izleyiciye aktarıldı.

İşte o ayrıntılar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Cahit ve Zeynep Ergül gözaltına alınırken programda bir şok daha yaşandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN