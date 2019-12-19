Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Cahit ve Zeynep Ergül gözaltına alınırken programda bir şok daha yaşandı!

Müge Anlı'nın programında işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Müge Anlı bugünkü canlı yayında (19.12.2019) Cahit ve Zeynep Ergül kardeşlerin gözaltına alındığı bilgisini stüdyoda paylaştı. Gaziantep Cinayet Büro ekiplerinin ilgilendiği olayın ciddi olduğunu ve soruşturmanın hala devam ettiğini söyleyen Müge Anlı olayın peşini bırakmayacağını da ifadelerine ekledi. Konu ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu da Cahit Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay'ın atıldığı iddia edilen kuyunun yerini göstermesi oldu. İzleyenler şoke olurken konu ile ilgili gelen ayrıntılar şaşırttı.

MÜGE ANLI MEHMET MUHARREM ELBAY'A NE OLDU?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mehmet Muharrem Elbay olayını işliyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri canlı yayında izleyiciye aktarıldı.

İşte o ayrıntılar!