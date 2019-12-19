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'da karadut ağacı aralık ayında meyve verdi

'nın Milas ilçesinde aralık ayında meyve veren ağaç görenleri şaşkına çevirdi.Zaman zaman böyle haberler duyduklarını, ancak inanmakta güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar, "gözlerimize inanamadık" dediler. Şevketiye Mahallesi Kemerler mevkisinde yaşayan Fatih Kendir, 5 yıl önce evinin bahçesine diktiği karadut ağacının bir yılda iki defa meyve vermesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını söylemişti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 18:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 18:02
Muğla'da karadut ağacı aralık ayında meyve verdi

Bahçesine 5 yıl önce çocuklarının yemesi için karadut ağacı diktiğini belirten Kendir, her yıl mayıs ve haziran aylarında meyve veren ağacın sonbahar başında yapraklarını döktüğünü ancak kasım ayı başında yeniden filizlenerek yapraklandığını kaydetti.

Havaların halen beklenen düzeyde soğumadığı ve sıcaklıkların ağaçların dengesini bozduğu değerlendirmesinde bulunan Kendir, "Ağaç, normalde mayıs ve haziran aylarında meyvesini verirdi. Bu sene meyvesini verdikten sonra tekrar kasım ayında yapraklanmaya başladı. Tekrar meyvesini verdi. Son 15 günde tekrar meyvesini yemeye başladık. Meyveler de oldukça lezzetli." dedi.

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Muğla'da karadut ağacı aralık ayında meyve verdi
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