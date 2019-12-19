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Otobanda korku dolu anlar: Sürücü son anda kurtuldu

İstanbul- otoban yolu Çorlu mevkiinde alev alan tır cayır cayır yandı. Sürücü son anda kupayı dorseden ayırırken, sonrası ortada sadece demir yığını kaldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:43
Otobanda korku dolu anlar: Sürücü son anda kurtuldu

Olay, İstanbul -Edirne otoban yolu Çorlu mevkiinde meydana geldi. Otobanda seyir halinde olan metal malzeme yüklü Romanya Uyruklu P.A.G. idaresindeki yabancı plakalı bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Tırın alev aldığını fark eden sürücü hemen kısa sürede tırı dinlenme tesisine çekerek kupayı dorseden ayırdı.

ÇEVREDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Alev topuna dönen tırı gören diğer sürücülerin ve etraftaki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Çorlu ve Çerkezköy'den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erlerin müdahale etmesi sonucu tırdaki yangını söndürme çalışmaları başladı. Tırdan yükselen alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, aracın sürücüsü alevler içerisinde kalan dorseyi izlemekten başka bir şey yapamadı.

Yangın nedeniyle İstanbul -Edirne otoban yolunun bir şeridi trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak tırdaki yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Yangın tamamen söndürülürken, tırdan geriye büyük bir demir yığını kaldı.

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Otobanda korku dolu anlar: Sürücü son anda kurtuldu
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