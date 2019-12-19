Polisi şehit eden sanık yeniden yargılanacak

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Kayseri'de 5 Şubat'ta Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej caddesi üzerinde meydana gelen olayda, devriye atan polis memuru İlhan Odabaşı, kimlik kontrolü yapmak istediği Mustafa Develi tarafından başından vurularak ağır yaralanmıştı. Polis memuru İlhan Odabaşı tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 25 gün sonra yaşamını yitirerek şehit düşmüştü.Olayın ardından tutuklanan Mustafa Develi, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla tehdit' suçundan 2.5 yıl ve polis memuru Şeref Kurt'u yaralamaktan ise 4 ay 1y gün hapis cezasına çarptırılmıştı.Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Develi hakkında verilen kararı bozdu, Polisi şehit eden sanık Mustafa Develi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.