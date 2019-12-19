Şans Topu sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları 18 Aralık bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günü çekilen ve şans oyunu seven vatandaşların heyecan, merak ve umutla beklediği Şans Topu sonuçları açıklandı. Oyunun 966. Hafta çekilişinin kazandıran numaralarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Şans topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güncel MPİ çekiliş sonuçları ve haberlerini sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte 18 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI: 18 ARALIK MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

18 Aralık Çarşamba Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranını haberimizde bulanilirsiniz.

İşte detaylar...