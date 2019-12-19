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sonuçları 18 Aralık açıklandı! Milli Piyango MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile 18 Aralık Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 18 Aralık MPİ Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 19.12.2019 08:48
Sayısal Loto sonuçları 18 Aralık açıklandı! Milli Piyango MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 18 Aralık Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Sayısal Loto sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 ARALIK! MPİ BİLET SORGULA

Sayısal Loto 18 Aralık çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.20'de çekildi ve sonuçları açıklandı.

İşte, dün akşam yapılan çekilişe yönelik detaylar;

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Sayısal Loto sonuçları 18 Aralık açıklandı! Milli Piyango MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama
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