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Servis minibüsünün altında kalan çocuğun ailesi şikayetçi

'de, indiği servis minibüsünün önünden geçerken, sürücüsünün hareket etmesiyle servisin altında kalan U.T.'nin (9) ailesi, olayı görüntüleri izledikten sonra öğrendiklerini, kendilerine oğullarının düştüğünü söyleyen servis şoförü ve hostes hakkında şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:41
Servis minibüsünün altında kalan çocuğun ailesi şikayetçi

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi U.T., servisten indi. Sürücünün minibüsü hareket ettirmesi sonucu önünden geçmeye çalışan U.T. aracın altında kaldı. Olayı gören çevredekiler sürücüyü uyarıp, minibüsü durdurdu. Daha sonra, U.T.'ye yardım etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan U.T., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ce Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan U.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastaneden taburcu olan U.T.'nin ailesi, olaydan sonra servis sürücüsünün kendilerine yanlış bilgi verdiğini, çocuğun düştüğünü söylediğini anlattı.

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Servis minibüsünün altında kalan çocuğun ailesi şikayetçi
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