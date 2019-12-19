Sevgilisini tüfekle öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B. (46), birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silahı ateşlediği sırada Mehmet B.'nin de tetiğe sıkışan parmağı koptu. Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak'taki müstakil bir evde meydana gelen olay sonrası Mehmet B.'nin, polisi arayarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.Edremit nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazan Can'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mehmet B. ise tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.