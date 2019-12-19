Silivri’ye BURANO modeli

Silivrıide Sokak İyileştirme Projesi kapsamında Boğluca Deresi sahil bölgesinde cephe renklendirme çalışması yapıldı. Sanatkârlar Caddesi, Emek Sokak, Süleyman Özer sokaklarında önce yapıların cephelerinde iyileştirmeler yapıldı. Renk seçimine dikkat edilerek hayata geçirilen proje vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Özellikle hafta sonu ilçe dışından gelen misafirlerin özçekim yaparak sosyal medyada paylaşması bölgeyi ilgi odağı haline dönüştürdü. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri'yi İstanbul'un mutluluk konumu yaptıklarını ifade ederek, "İstanbul'un trafiğinden bunalan herkesi Silivri'ye davet ediyorum" dedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar İtalya'nın Burano Adası'na benzetildi.